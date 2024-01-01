Настав час досягти зірок у SpaceHopper! У цій грі ви граєте за космонавта, який повинен зібрати кожну зірку. Щоб перейти від планети до планети, ви можете просто підстрибнути! Використовуйте гравітаційне поле планет, щоб стрибнути далі, але стережіться прибульців! Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можете ви отримати всі зірки?

Вебсайт: poki.com

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