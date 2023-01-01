OvO Classic — це аркадна гра на платформі, у якій ви берете участь у швидкісних заїздах за допомогою персонажа круп'я. Ваше завдання якомога швидше дістатися до прапора на фініші. Ваша швидкість і ефективність визначатимуть ваш успіх і високий бал. Просто стрибайте, стрибайте на стіну та ковзайте по рівнях! Якщо ви хочете справді оволодіти грою, комбінуйте ці дії, щоб отримати додаткову силу! Ви можете стрибнути вище відразу після ковзання або стрибка з землі! Чи можете ви бути найшвидшим спідраннером у OvO Classic? Елементи керування відображатимуться всередині гри. Рух — стрілки вліво/вправо, стрибок — пробіл, ковзання — стрілка вниз OvO Classic створено Dedra Games, студією розробки ігор у Франції. Грайте в іншу гру на Poki: OvO DimensionsOvO Classic можна безкоштовно грати на Poki.OvO Classic можна грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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