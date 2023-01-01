OvO Dimensions

OvO Dimension — це аркадна гра на платформі від Dedra Games. Ви керуєте персонажем круп'я, який має прості та базові дії. Стрибай, Walljump і ковзай по рівнях! Якщо ви хочете справді опанувати гру, використовуйте комбінації дій, щоб отримати додаткову силу! Стрибайте відразу після ковзання або наскоку на землю! У OvO Dimension є безліч рівнів. Чи зможете ви пройти через усі рівні? Елементи керування відображатимуться всередині гри. Клавіші зі стрілками для переміщенняOvO Dimension створено Dedra Games, студією розробки ігор у Франції. Це їхня перша гра на Poki! У OvO Dimension можна грати безкоштовно на Poki. У OvO Dimension можна грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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