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Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

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Jump and Hover — це гра-головоломка, у якій ви керуєте персонажем-кубом, якому потрібно подолати рівні з перешкодами та шипами, не вмираючи. Гра досить зрозуміла: вам потрібно стрибати і зависати, щоб пройти небезпечні рівні. Розумно контролюйте та фіксуйте час стрибків, щоб залишатися на плаву. Ваш таймер виснаження закінчується майже миттєво, тож не витрачайте ні секунди в повітрі й заздалегідь подумайте, на яку платформу ви хочете стрибнути. По рівнях розкидані батареї. Ці батареї допомагають заряджати ваш ховербар у повітрі. Не забувайте, що дотик до землі робить те саме! Тож спробуйте. Чи можете ви стрибати та зависати на шляху до перемоги? Jump and Hover створив Роберт Альварез. На Poki є інші ігри для мислення: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer

Вебсайт: poki.com

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