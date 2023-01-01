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Platform Countdown

Platform Countdown

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Вебсайт: poki.com

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Platform Countdown — це гра-головоломка, у якій ви долаєте платформи, на яких є зникаючі блоки, з яких можна зістрибнути. На кожному блоці є цифри, які вказують, скільки разів ви можете наступити на них, перш ніж вони зникнуть. Щоб завершити рівень, ви повинні заздалегідь вирішити свої кроки, перш ніж стрибнути на перший блок, і переконатися, що ви очистили всі блоки. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам порядок платформ. Є багато веселих рівнів і хитро розроблених головоломок, які змусять вас почухати голову! Зворотний відлік платформи створено Робертом Альварезом. На Poki є інші ігри для мислення: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в Platform Countdown безкоштовно на Poki. У Platform Countdown можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Platform Countdown». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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