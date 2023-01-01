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Ledge Throw

Ledge Throw

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Вебсайт: poki.com

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Ledge Throw — це гра-головоломка, у якій ви створюєте тимчасові платформи, щоб стрибати на них, і завершуєте головоломки платформ творчими способами. Перш за все, використовуйте WASD або клавіші зі стрілками, щоб бігати та стрибати. Натиснувши X, ви підкинете платформу, схожу на бумеранг, на яку ви зможете встати. Однак створення іншої платформи руйнує створену раніше - навіть якщо ви зараз на ній стоїте! Тож будьте обережні та обмірковуйте свої кроки, перш ніж кинутися в небезпеку. І не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам порядок ходів. У вас є 24 веселі рівні та хитро розроблені головоломки, які змусять вас почухати голову! Ledge Throw створено Робертом Альварезом. На Poki є інші ігри для мислення: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в Ledge Throw безкоштовно на Poki. У Ledge Throw можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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