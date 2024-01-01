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Hop Warp

Hop Warp

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Вебсайт: poki.com

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Hop Warp — це гра для мислення, у якій ви проходите крізь перешкоди та збираєте зірки, щоб завершити рівень. У вас є можливість телепортуватися в будь-яке місце гри, але ви можете використовувати свою силу лише обмежену кількість разів. Щоб виграти цю гру, ви повинні продумати свої рухи, перш ніж діяти, і зібрати всі зірки, розкидані по всьому рівню. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам порядок зірок, які потрібно підбирати. Є багато веселих рівнів і хитро розроблених головоломок, які змусять вас почухати голову. Зверніть увагу на червоні області, де ви не можете використовувати свою силу! Чи можете ви закінчити кожен рівень у Hop Warp? Hop Warp створив Роберт Альварес. У них є інші ігри для мислення на Poki: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в Hop Warp безкоштовно на Poki. У Hop Warp можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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