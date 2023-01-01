Plactions — це платформа-головоломка, у якій ви маєте обмежені дії, щоб подолати перешкоди та завершити рівень. Стрибайте, мчіть, перемикайте лазери, змінюйте силу тяжіння та телепортуйтеся, щоб прокласти шлях до виходу на кожному рівні. Plactions розумно поєднує платформер, головоломки та тайм-атаки та пропонує неперевершені враження від головоломок. Не забудьте поділитися ним із друзями та подивіться, хто швидше закінчить гру!Plactions створив Роберт Альварес. На Poki є інші ігри для мислення: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer

Вебсайт: poki.com

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