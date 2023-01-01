Jumping Clones - гра-головоломка, створена Робертом Альваресом. У цій грі вам доведеться пройти рівень платформи, повний особливої ​​механіки, але головна особливість полягає в тому, що ви керуєте декількома персонажами одночасно! Вам доведеться використовувати свої навички мислення, щоб синхронізувати рухи або використовувати місцевість для пересування. Чи зможете ви пройти всі рівні? Давайте стрибати!Клони зі стрілками або WASDJumping Clones створив Роберт Альварес. У них є інші ігри на Poki: Resizer, Block Toggle та Isotiles.

Вебсайт: poki.com

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