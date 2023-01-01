Big Tall Small — це платформна гра-головоломка, створена Робертом Альваресом. Вирішення. Керуйте декількома персонажами, які мають досягти спільного виходу. Перемикайтеся між цими персонажами з різними розмірами та рисами, щоб завершити головоломки на кожному рівні. Троє друзів можуть вирішити проблеми, які не можуть один або двоє! Не забудьте поділитися Big Tall Small зі своїми друзями! Переміщення - WASD або клавіші зі стрілками Перемикач - вниз, пробіл або EnterReset - RНазад - Esc або BBig Tall Small створено Робертом Альварезом. На Poki є інші ігри для мислення: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer

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