Dark Light Swap — це гра-головоломка про маніпулювання негативним простором. Ви повинні керувати двома персонажами-кубами на імена «Світлий» і «Темний» і допомогти їм дістатися до порталу виходу через повні перешкод рівні лабіринту. Світло може штовхати світлі стіни, а темрява – темні. Перемикайтеся між двома персонажами, ретельно плануйте свої рухи та переконайтеся, що обидва персонажі проходять через свій портал. І не забувайте: штовхати стіну можна, лише якщо позаду є простір, щоб її штовхнути! Скільки рівнів ви можете пройти в цій хитро сконструйованій блискучій грі-головоломці? Поділіться Dark Light Swap з друзями та порівняйте свої результати! Dark Light Swap створив Роберт Альварез. На Poki є інші ігри для мислення: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer

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