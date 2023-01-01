WebCatalog

One Button Bounce

One Button Bounce

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «One Button Bounce» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

One Button Bounce — гра-головоломка, у якій ви керуєте персонажем, який постійно бігає туди-сюди по платформі. Неможливо зупинитися, ваше завдання полягає в тому, щоб правильно розраховувати стрибки персонажа, щоб ваше прокляття перетворилося на спосіб вирішення головоломки. Використовуйте W, пробіл або стрілку вгору, щоб стрибати та відскакувати від стін. Перестрибуйте з однієї платформи на іншу, поки не дійдете до порталу, який переведе вас на наступну. На шляху до порталу стоїть багато творчих перешкод, тому ви відкриєте для себе багато дивовижних і цікавих головоломок. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам, як пройти рівень. Використовуйте W, пробіл або стрілку вгору, щоб стрибати та відскакувати від стін. Перестрибуйте з однієї платформи на іншу, поки не дійдете до порталу, який переведе вас на наступну. One Button Bounce створив Роберт Альварес. На Poki є інші ігри для мислення: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в One Button Bounce безкоштовно на Poki. У гру One Button Bounce можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «One Button Bounce». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Two Button Bounce

Two Button Bounce

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Return Portal

Return Portal

poki.com

Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Burnout Drift: Seaport Max

Burnout Drift: Seaport Max

poki.com

Animal Hop FRVR

Animal Hop FRVR

rockhop.frvr.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

One More Line

One More Line

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

Just One?

Just One?

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності