One Button Bounce — гра-головоломка, у якій ви керуєте персонажем, який постійно бігає туди-сюди по платформі. Неможливо зупинитися, ваше завдання полягає в тому, щоб правильно розраховувати стрибки персонажа, щоб ваше прокляття перетворилося на спосіб вирішення головоломки. Використовуйте W, пробіл або стрілку вгору, щоб стрибати та відскакувати від стін. Перестрибуйте з однієї платформи на іншу, поки не дійдете до порталу, який переведе вас на наступну. На шляху до порталу стоїть багато творчих перешкод, тому ви відкриєте для себе багато дивовижних і цікавих головоломок. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам, як пройти рівень. Використовуйте W, пробіл або стрілку вгору, щоб стрибати та відскакувати від стін. Перестрибуйте з однієї платформи на іншу, поки не дійдете до порталу, який переведе вас на наступну. One Button Bounce створив Роберт Альварес. На Poki є інші ігри для мислення: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в One Button Bounce безкоштовно на Poki. У гру One Button Bounce можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

