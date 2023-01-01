Burnout Drift: Seaport Max

Дрейфуюче божевілля повертається з третьою частиною серії Burnout Drift. Цього разу ми перенесемося до величезного морського порту з контейнерами, кораблями, кранами та іншими перешкодами, які потрібно ухилятися, стрибати та дрейфувати! Налаштуйте свій автомобіль відповідно до свого стилю, а потім приступайте до дріфту. Зробіть якомога більше крутих дрифтів, щоб заробити очки та гроші для нових покращень. Елементи керування: WASD або клавіші зі стрілками - Drive Пробіл - ручне гальмо C - Змінити вигляд камери

Вебсайт: poki.com

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