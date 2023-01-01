Зберіться разом у цій багатокористувацькій грі Toon Off! Це блочна гра на Poki, схожа на Minecraft, де ви можете об’єднатися з іншими, щоб захопити прапор супротивника. До нього дуже легко дістатися, тому візьміть зброю та боєприпаси, щоб перемогти своїх опонентів на рингу. Управління: WASD - переміщення миші - переміщення камери Клацніть правою кнопкою миші - стріляти в космос - стрибати

Вебсайт: poki.com

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