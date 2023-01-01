У вас є все необхідне, щоб захистити себе від прибульців, демонів тощо? Доведіть це в Alien’s Nest, стріляльній грі, де вам доведеться зіткнутися з ворогами з космосу! Підніміться через індустріальний світ і будьте напоготові, щоб збити прибульців. Як довго ти можеш залишатися в живих? Елементи керування: WASD - Рух Миша - прицілитися/змінити вигляд Клацання миші - стріляти

Вебсайт: poki.com

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