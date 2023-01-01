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Base Bros

Base Bros

poki.com

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Base Bros — це багатокористувацька онлайн-гра, у якій ви повинні спробувати захистити свою базу від хвиль ворогів, що вторглися. У вас є все необхідне, щоб зі своїм другом протистояти літаючим ворогам іншої планети? Об’єднайтеся зі своїми друзями та починайте лазити, будувати та стріляти, щоб захистити свій світ. Зіграйте в Base Bros і доведіть, що ви найкращий захисник. WASD - Перемістіть S - Стріляйте/використовуйте клавіші зі стрілками - Переміщуйтеся зі стрілкою вниз - Стріляйте/використовуйтеBase Bros створено Colin Lane Games, студією зі Стокгольма, Швеція. Інші ігри Коліна Лейна включають dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz і Golf Zero.

Вебсайт: poki.com

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