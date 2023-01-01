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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stick Fortress» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Stick Fortress is a tower defense game that pits you against relentless waves of enemies determined to breach your base! Strategically assign different soldiers to different positions within your fortress. Your valiant army will attack the enemies automatically, but it is up to you to ensure they are equipped to fight. With each victory, you'll earn coins that can be used to upgrade both your soldiers and your wall. It is time to defend your fortress!

Вебсайт: poki.com

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