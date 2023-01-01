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IZOWAVE - Build and Defend

IZOWAVE - Build and Defend

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Вебсайт: poki.com

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IZOWAVE - Build and Defend — це стратегічна гра, яка пропонує виклик виживання проти невпинних хвиль атак у великому відкритому світі! Виберіть свою карту та режим, вирушаючи у пригоду разом зі своїм помічником, протистоячи дедалі сильнішим ворогам і атакам. Будуйте вежі для атаки, генератори для ресурсів, стіни для захисту, боєприпаси для перезарядки патронів, прискорювачі для підвищення ефективності вежі тощо. Покращуйте свою статистику та статистику свого помічника, досліджуйте, щоб збирати дорогоцінні камені, і зберігайте свій прогрес у будь-який момент! Як довго ви можете протриматися в небезпечному світі?

Вебсайт: poki.com

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