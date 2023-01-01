IZOWAVE - Build and Defend — це стратегічна гра, яка пропонує виклик виживання проти невпинних хвиль атак у великому відкритому світі! Виберіть свою карту та режим, вирушаючи у пригоду разом зі своїм помічником, протистоячи дедалі сильнішим ворогам і атакам. Будуйте вежі для атаки, генератори для ресурсів, стіни для захисту, боєприпаси для перезарядки патронів, прискорювачі для підвищення ефективності вежі тощо. Покращуйте свою статистику та статистику свого помічника, досліджуйте, щоб збирати дорогоцінні камені, і зберігайте свій прогрес у будь-який момент! Як довго ви можете протриматися в небезпечному світі?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IZOWAVE - Build and Defend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.