Cursed Treasure Level Pack

Cursed Treasure повертається з новим набором рівнів! Набір рівнів Cursed Treasure — це гра Tower Defense, у якій ви граєте за злого лорда. Захистіть свої дорогоцінні камені від хвиль героїв за допомогою чудових веж, які можна вдосконалювати, нових умінь і нищівних заклинань на 15 нових рівнях! Повторюйте рівні, щоб отримати «блискучі» результати та розблокувати багато нових навичок! У грі Tower Defense хвилі ворогів нападають на ваш замок. Ви повинні будувати вежі зі спеціальними здібностями, щоб захистити свій замок і свої скарби. Використовуйте мишу, щоб вибрати, які вежі ви хочете побудувати та де їх розмістити. Пакет рівнів Cursed Treasure створений Iriysoft і є новою частиною серії Cursed Treasure.

Вебсайт: poki.com

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