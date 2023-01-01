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Archer Castle

Archer Castle

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Вебсайт: poki.com

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Archer Castle — це тривимірна гра Tower Defense, у якій ви викликаєте різні типи юнітів і магію, щоб утримати форт. Злі монстри атакують ваше прекрасне королівство, і ви повинні використовувати свої стратегічні навички, щоб захистити його! Кличте на допомогу лицарів і лучників, підвищуйте рівень свого замку, використовуйте заклинання, щоб надати своїм підрозділам сили та швидкості, і навіть обруште руйнівний метеор на своїх ворогів! Битви принесуть вам досвід і золото, але ваша скарбниця також принесе трохи грошей самостійно. Обережно витрачайте свій заробіток, щоб покращити свій замок і захистити всіх своїх громадян від шкоди. Не забудьте поділитися Archer Castle зі своїми друзями! Використовуйте свій палець або ліву кнопку миші, щоб вибрати одиницю, заклинання або покращення. Archer Castle створено EasyCats. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Archer Castle безкоштовно на Poki. У Archer Castle можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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