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Blumgi Castle

Blumgi Castle

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Вебсайт: poki.com

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Blumgi Castle — це гра на спритність, де ви споряджаєте різну вибухівку та спеціальну зброю, щоб занурити ворогів у воду. Підірвіть своїх ворогів або зруйнуйте землю, на якій вони стоять! Використовуйте індикатор навколо вашого персонажа, щоб прицілитися, утримуйте кнопку дії, щоб встановити інтенсивність, і випустіть дощові бомби на монстрів. Ви успішно завершите рівень, якщо кожну істоту на рівні буде переможено. Кожні кілька рівнів ви відкриватимете абсолютно нового крутого персонажа, тому переконайтеся, що ви граєте за кожного з них! Обов’язково перевірте спеціальну зброю вгорі — адже тут є справді цікаві, як-от більші вибухи, мотоблоки, динаміти, лазерні промені та навіть знаменитий баскетбольний м’яч із телепортацією з побратима Blumgi Ball! Немає єдиного правильного способу пройти рівень, тому сміливо створюйте руйнування та насолоджуйтеся цією захоплюючою грою на навички в повній мірі! Замок Blumgi був створений Blumgi, студією розробки ігор у Франції. Грайте в їхні легендарні ігри на вміння на Poki: Blumgi Ball, Blumgi Rocket. Blumgi Castle можна безкоштовно грати на Poki. Blumgi Castle можна грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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