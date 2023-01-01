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GolfParty.io

GolfParty.io

golfparty.io

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Golfparty.io — це багатокористувацька онлайн-гра в міні-гольф, у якій ви змагаєтеся з іншими гравцями, щоб побачити, хто першим зможе втопити м’яч! Ваше завдання — просто прокотити м’яч крізь різні пастки, скелі, пристосування та багато інших перешкод до ями, яка чекає в кінці рівня. Ви будете оцінюватися за кількістю зроблених ударів, а також за вашою спритністю. Намагайтеся ретельно цілитися і робити якомога менше ударів. Утримуйте палець або мишу, щоб почати прицілювання. Ви можете перетягнути назад, щоб встановити інтенсивність пострілів, і прицілитися ліворуч або праворуч, щоб змінити напрямок. Відпустіть, щоб стріляти! Запросіть своїх друзів і грайте один проти одного, щоб побачити, хто є найкращим гравцем у гольф!

Вебсайт: golfparty.io

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