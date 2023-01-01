Bonk Beach Ball — це тривимірна гра з фізикою та балансуванням, у якій ви тягнете великий пляжний м’яч і цілитеся в дірку всередині рятувального круга. Тримайте м'яч поза водою, інакше ви програєте раунд! Майте на увазі, що у вас є обмежена кількість стрибків, і рівні ставатимуть усе важчими, коли ви просуватиметеся. Ви повинні приділити максимум уваги, щоб бути найкращим у Bonk Beach Ball. Давай, покажи нам, як ти котишся! Використовуйте курсор миші або палець, щоб перетягувати та рухати м’яч. Jump - SpaceBonk Beach Ball створений Fumingo Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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