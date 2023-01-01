Тільки один? це крута гра на спритність, де вам потрібно прицілитися та кинути м’яч у чашку, щоб перейти до наступного рівня. Чим більше стін ви використовуєте, щоб відбивати м’яч, тим вищим буде ваш комбо-оцінка! Лише в одному? на Poki рівні стають все складнішими з більшою кількістю перешкод, тому будьте обережні, тому що у вас є лише одне життя, щоб грати! Гра розроблена як HTML5-гра, що означає, що ви можете грати в Just One? як на робочому столі, так і в мобільному браузері! Елементи керування: Стріляйте — перетягніть і клацніть мишею. Про творця: QKY games є творцем цієї захоплюючої гри. Вони також є творцями Stickjet Challenge на Poki.

Вебсайт: poki.com

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