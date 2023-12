One More Bounce — це гра на спритність від SMG Studios, творців One More Line, One More Dash та інших! Намалюйте лінію під прямим кутом, щоб ваш аватар підстрибував на кожному рівні. Спробуйте зібрати всі алмази, щоб показати свою майстерність! Але будьте обережні; якщо ви потрапите на рожеву рамку, ваш біг закінчено. Завдяки понад 100 рівням і різноманітним ігровим режимам One More Bounce on Poki гарантовано розважатиме вас годинами. Грайте в One More Bounce і відкривайте нові теми й аватари. Управління: миша - клацніть і перетягніть, щоб намалювати лінію. пробіл - перейдіть по меню. Про творця: One More Bounce — це третя частина серії One More від SMG Studios, розташованої в Мельбурні, Австралія. Серія також складається з One More Dash і One More Line. Вони також є творцями Super One More Jump, Thumb Drift тощо.

Вебсайт: poki.com

