One More Dash, продовження One More Line, — це гра на спритність від SMG Studios, де вам потрібно мчати від кільця до кільця, щоб побачити, як далеко ви можете пройти. Думаєте, у вас є все необхідне, щоб перемогти One More Dash, оманливо просту гру в стрімкі темпи? З більш ніж 200 лихими місіями, які потрібно виконати, друга частина серії One More не розчарує. Ваше завдання просте, швидко мчати від кола до кола, щоб продовжити раунд. Зверніть увагу на свій час! Вдарте по твердих частинах, і ваш ривок готовий! Елементи керування: Пробіл - тире Про творця: One More Dash — це третя частина серіалу One More від SMG Studios, розташованої в Мельбурні, Австралія. Серія також складається з One More Line і One More Bounce. Вони також є творцями Super One More Jump, Thumb Drift тощо.

Вебсайт: poki.com

