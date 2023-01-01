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Dungeon Dash

Dungeon Dash

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Вебсайт: poki.com

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Dungeon Dash — це бойова гра-стрілялка, у якій ви занурюєтесь у підземелля; місце, повне монстрів і прихованих небезпек, але також повне скарбів! У цій грі у вас є дві надздібності. Перший — уповільнення часу, що значно полегшує боротьбу з дуже швидкими ворогами. Інша надздібність — швидкий ривок. За допомогою тире ви можете стріляти з одного кінця кімнати в інший! Це не тільки дуже зручно для ухилення від куль, але й кидання на ворогів завдає великої шкоди. Це також робить його дуже хорошою зброєю. Озброївшись своїми силами та улюбленою рушницею, вам доведеться боротися з кімнатою за кімнатою ворогів. Вам доведеться перемогти їх усіх, перш ніж ви зможете продовжити. Будьте швидкими, однак! Якщо ви не стріляєте по ворогам у кімнаті достатньо швидко, дах завалиться, і гра закінчиться. Чи зможете ви перемогти босів Dash Dungeon і знайти скарб?

Вебсайт: poki.com

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