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Look, Your Loot!

Look, Your Loot!

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Вебсайт: poki.com

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Подивіться, ваша здобич! це карткова гра, яка поєднує елементи підземелля та рольової гри. Ви почнете з картки свого героя, яка вказує на його силу атаки та захисту. Навколо вашої картки ви також отримаєте колоду, яка випадковим чином розподіляє ваші зустрічі в таємничому підземеллі, повному магії, досвіду, нагород і небезпек. Все, що вам потрібно зробити, це перемістити карту героя вліво, вправо, вгору або вниз. Яку б карту не пройшов ваш герой, він буде з нею взаємодіяти або битися. Звертайте увагу на свої очки здоров'я, щоб не померти від одного з сильних босів у грі. Проходьте підземелля, відкривайте скрині, пийте еліксир, збирайте монети, кидайте вогняні кулі, уникайте отруйних і гострих пасток, перемагайте босів. З кожним переможеним босом у вас є шанс покращити свого героя, коли ви станете сильнішими. Почніть досліджувати небезпечні підземелля та станьте найкращим володарем підземель у грі Look, Your Loot! Move — WASD або клавіші зі стрілками (гортайте по сенсорному екрану). У вас є 11 героїв із різними тактиками, щоб отримати якнайбільше здобичі. Це лицар, маг, паладин, злодій, руйнівник, темний друїд, сер Ланцелот, берсерк, асасин, чумний лікар і лучник. Подивіться, ваша здобич! створює Dragosha. Зіграйте в їхню іншу 3D-рольову гру на Poki: Foggy Fox. Ви можете зіграти в гру Look, Your Loot! безкоштовно на Poki.Look, Your Loot! можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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