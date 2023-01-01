Apple Knight: Mini Dungeons — це рольова гра на платформі бойовиків, у якій ви хоробрий герой, який має надійний меч і цілу купу яблук. Досліджуйте королівство в далекій фантастичній країні, де ви можете вирушити в героїчні пригоди. Відкривайте чарівні ліси та бийтеся з моторошними ворогами в них, збирайте золото та цінні дорогоцінні камені з прихованих підземель, відкривайте нові захоплюючі костюми та перемагайте кожного суворого боса, з яким вам доведеться зіткнутися в грі. Стрибайте, бігайте, гойдайтеся, кидайте яблука, робіть усе, що потрібно, щоб пройти Apple Knight: Mini Dungeons і розблокувати всі секрети в грі. Рух — WASD або клавіші зі стрілками. Стрибок — Z або J або SpaceAttack — X або K або ControlDash — V або ; або яблука AltThrow - C або L або ShiftApple Knight: Mini Dungeons створено Limitless LLC. У них є ще одна гра на Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight і Viking Village! Ви можете грати в Apple Knight: Mini Dungeons безкоштовно на Poki. У Apple Knight: Mini Dungeons можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети. .

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