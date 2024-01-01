Spooky Squashers — це спортивна гра, у якій ви граєте в сквош і маєте втекти з моторошного замку, наповненого привидами. Розмахніть ракеткою, щоб кинути м'яч у бік ворогів. Ви переможете міньйона, коли ваш м’яч влучить у нього стільки разів, щоб вибити його. Але якщо ваш м’яч тричі поспіль відскочить від стіни, не торкнувшись ворога, ви втратите цей м’яч. Тому будьте уважні до свого прицілювання, або, якщо ви не можете, спробуйте зловити ваші кулі та вдарити їх ще раз, перш ніж вони зникнуть. Збагатіть свою гру бонусами, як-от м’яч для боулінгу та ракета, розблокуйте круте обладнання, як-от лопата чи сковорода, і завершіть гру на будь-якому рівні складності, який він пропонує. Ставши майстром сквошу, ви зможете перемогти Привида Злого Шефа або потрапити до десятки лідерів! Spooky Squashers створив Равів Ілон. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Spooky Squashers безкоштовно на Poki. Наразі в Spooky Squashers можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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