Clicker Heroes

Клацайте, клацайте і клацайте, щоб перемогти кожну злу істоту! У цій екшн-грі з натисканням однієї кнопки представлені надзвичайно прості, захоплюючі битви. У лісі ви зустрінете небезпечних тарантулів, бджіл, грибів та інших ворогів. Витратьте золото на додаткових героїв, які допоможуть вам у битві!

Вебсайт: poki.com

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