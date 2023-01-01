Доставляйте товари через мости та гори! У цій грі вам потрібно безпечно транспортувати купу коробок. Посеред ночі ви зустрінете плавучі платформи та пастки. Не втрачайте свій вантаж у Monster Truck: Forest Delivery!

Вебсайт: poki.com

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