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Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

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Truck Loader 3 — гра-головоломка, у якій вам потрібно зібрати вантаж і завантажити його на вантажівку. Ви керуєте навантажувачем, щоб зібрати всі коробки, розкидані по всьому рівню. Зберіть усі ящики, щоб пройти рівень. Іноді потрібно натискати кнопки, смикати важелі і багато іншого, щоб знайти правильні шляхи збору вантажу. Чи можете ви пройти кожен рівень у Truck Loader 3? Рух ліворуч/праворуч - A/DJump - WPick up boxs - Цільтесь і торкайтеся/клацайте Truck Loader 3 був створений 7Spot Games, литовським розробником і видавцем відеоігор. На Poki є інші захоплюючі ігри: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 і ZOOM-BE 3. У них також є ігри з вантажівками, як-от: Truck Loader 2 і Truck Loader 5.

Вебсайт: poki.com

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