Moving Truck: Bounty — це гра-платформа-головоломка, у якій ви перевозите вантаж до пункту призначення, не пошкоджуючи його. Проїжджайте з точки А в точку Б, звертаючи увагу на вибоїсті дороги, небезпеки навколишнього середовища, як-от падіння каміння, вибоїни та великі хитрощі, які можуть збільшити швидкість або призвести до того, що ви розсипаєте речі. Переконайтеся, що помилки зведені до мінімуму, щоб вони не скоротили ваші прибутки. Ви навіть можете виконувати трюки, якщо відчуваєте себе сміливими. Ви також можете придбати багато чудових предметів за зароблені гроші, як-от нову фарбу, обшивку автомобіля, бірки, нові колеса, що завгодно! Не забувайте використовувати Nitro, щоб підвищити свій рахунок! Рух ліворуч/праворуч — A/D або клавіші зі стрілками вліво та вправо. Прискорення — W чи стрілка вгору. Nitro — пробіл. Переміщення вантажівки: Bounty створено компанією 7Spot Games. Грайте в інші ігри-головоломки Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 і Truck Loader 5 Ви можете грати в Moving Truck: Bounty безкоштовно на Poki. У Moving Truck: Bounty можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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