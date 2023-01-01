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Ninja Mouse

Ninja Mouse

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Вебсайт: poki.com

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Ninja Mouse — це гра-головоломка на платформі, у якій ви миле мишеня шукаєте їжу. Проникайте в будинки та знаходьте сир, перебираючи шафи, ящики, шафи, дивани, сейфи та практично все, з чим ви можете взаємодіяти! Тут вас чекають стрибучі головоломки, перешкоди, пастки і, що найголовніше, розумні коти, які зловлять вас на місці. Уникайте їхніх поглядів, час і добре плануйте свої кроки, і завдавайте ударів, коли ніхто не дивиться. Якщо ви не можете пройти повз кота, стрибніть і наступіть йому на голову, щоб обеззброїти його. Спробуйте зібрати якомога більше зірочок, оскільки отримання всіх 150 відкриє спеціальний бонусний рівень, і вам сподобається цей сюрприз. І не забувайте, що ви можете пропустити рівень, якщо застрягли. Чи маєте ви навички, щоб зібрати кожну зірку та шматочок сиру? Рухайте ліворуч/праворуч — A/D або клавіші зі стрілками. Стрибайте — W або стрілка вгору. Взаємодійте — ENinja Mouse створено 7Spot Games. Грайте в інші ігри-головоломки Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 і Truck Loader 5. Ви можете грати в Ninja Mouse безкоштовно на Poki. У Ninja Mouse можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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