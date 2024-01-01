Moving Truck: Construction

Moving Truck: Construction

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Moving Truck: Construction — це платформна гра-головоломка, у якій ви вчасно перевозите речі своїх клієнтів у їхній новий будинок, нічого не пошкоджуючи. Ведіть свою вантажівку по підступних стежках із нерівностями та перешкодами. Ви зіткнетеся з такими труднощами, як прості вибоїни, але також складніші, наприклад гігантські колеса проти годинникової стрілки, через які вам доведеться проїхати. Уникайте пошкодження свого вантажу, інакше ви втратите заробіток. І ви можете придбати багато чудових речей на зароблені гроші, як-от нову фарбу, обшивку автомобіля, бірки, нові колеса, що завгодно! Не забувайте використовувати Nitro, щоб збільшити свій рахунок! Рух ліворуч/праворуч — A/D або клавіші зі стрілками вліво та вправо. Прискорення — W або клавіша зі стрілкою вгору. Переміщення вантажівки: Construction створено компанією 7Spot Games. Грайте в інші ігри-головоломки на Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, і Truck Loader 5Ви можете грати в Moving Truck: Construction безкоштовно на Poki. У Moving Truck: Construction можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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