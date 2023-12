Lands of Blight — це пригодницька гра, де ви керуєте персонажем, який автоматично атакує кожні кілька секунд, і вам потрібно вижити в безперервних хвилях монстрів. Просто пройдіться по території та атакуйте якомога більше монстрів, намагаючись вирватися з їхніх лап. Знищуючи незліченних ворогів, ви здобудете досвід і підвищите рівень, подібно до інших розбійних і рольових ігор. І кожного разу, коли ви переходите на новий рівень, ви відкриваєте випадкову силу, яка змінює вашу гру. Виберіть, яке посилення ви отримаєте, оскільки це матиме наслідки. Розробіть стратегію розвитку свого героя та переконайтеся, що ви обираєте лише найкращі здібності, які допоможуть вам упродовж ночі. Є такі здібності, як зцілення, збільшена сила атаки, збільшений радіус удару та навіть такі захоплюючі заклинання, як вогняна куля та удар блискавки. Обов’язково вдаряйте по скринях, щоб розблокувати дивовижні нагороди! Чи можете ви дожити до світанку в Lands of Blight? Рух — WASD або клавіші зі стрілками ESC — призупинити або скасувати паузу Пробіл — прийняти вибір. Lands of Blight створено компанією 7Spot Games. Грайте в інші ігри-головоломки Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 і Truck Loader 5 Ви можете грати в Lands of Blight безкоштовно на Poki. У Lands of Blight можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lands of Blight». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.