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Blumgi Dragon

Blumgi Dragon

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Вебсайт: poki.com

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Blumgi Dragon — це милий екшн, у якому ви стаєте різноманітними дивовижними драконами, беручи участь у захоплюючих битвах на арені проти ворогів-бомб! Місія полягає в тому, щоб врятувати інших драконів, захоплених цими вибуховими ворогами. Геймплей простий: одним дотиком або клацанням ви запускаєте вогняну кулю, а іншим дотиком телепортуєте вас до місця розташування вогняної кулі. Найкраща частина? Об’єднайтеся з друзями, щоб разом керувати своїми драконами! Чи готові ви стати найкращим володарем драконів?

Вебсайт: poki.com

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