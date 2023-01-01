Stickman Fight: Ragdoll — це гра на спритність, у якій вам потрібно керувати гнучким регдоллом у напружених битвах проти ворогів і фізики! Опануйте мистецтво використовувати своє тіло для точної та потужної атаки. Не забувайте підвищувати рівень своєї зброї та броні, використовуючи монети, які ви заробляєте під час кожного бою. Скільки ворогів ви можете знищити?

Вебсайт: poki.com

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