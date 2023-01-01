Stickman Fighter: Mega Brawl — це найкраща бойова гра зі стикменами, створена Playtouch. Дайте волю своєму внутрішньому ніндзя та бийтеся ногами, руками та мечами на смерть проти інших стикменів. Будьте готові до масштабних епічних битв у Stickman Fighter: Mega Brawl на Poki! Stickman Fighter: Mega Brawl створено у форматі HTML5, тож пограйте в неї безкоштовно у своєму браузері чи мобільному Інтернеті Про творця: Stickman Fighter: Mega Brawl створено Playtouch. Вони також є творцями інших ігор Stickman Army та Stickman Fighter.

Вебсайт: poki.com

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