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Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

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Stickman Fighter: Epic Battle — це епічна гра зі стікменами, де вам доведеться битися з нескінченними хвилями ворожих стікменів. Навіть незважаючи на те, що в цій грі легко керувати, ви маєте правильно розрахувати час, щоб пройти всі рівні, щоб стати остаточним переможцем битви. Вирушайте на арену і вдаряйте якомога більше стікменів, час від часу використовуючи зброю, яка вам потягнулася. Оскільки це HTML5-гра, ви можете грати в Stickman Fighter: Epic Battle як на робочому столі, так і на мобільному телефоні у своєму браузері. Грайте в цю гру на Poki безкоштовно! Управління: натисніть ліворуч - стрілка ліворуч / A Удар вправо - стрілка вправо / D Про творця: Stickman Fighter: Epic Battle створено Playtouch. Вони також є авторами інших ігор Stickman Army та Stickman Fighter. Коли ви закінчите всі рівні в цій грі, ви також зможете грати в продовження Stickman Fighter: Epic Battle 2 на Poki!

Вебсайт: poki.com

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