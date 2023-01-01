Stickman Army: The Defenders — крута стратегічна гра в стилі круп’є. Прийміть рішення про те, де ви хочете розмістити свою армію, щоб ви могли відбити ворожу армію та захистити Білий дім будь-якою ціною! Ви можете розмістити озброєних людей на різних позиціях, щоб знищити ворога, але ви також можете запросити підтримку з повітря, щоб отримати додаткові запаси. Stickman Army: The Defenders — це бойова гра HTML5, у яку ви можете безкоштовно грати на Poki у своєму браузері. Елементи керування: використовуйте мишу для навігації по грі Про творця: Stickman Army: The Defenders створено Playtouch. Вони також є творцями інших ігор Stickman Army та Stickman Fighter.

Вебсайт: poki.com

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