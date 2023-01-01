Stickman Fighter: Epic Battle 2 — гра-файтинг, у якій ви можете виплеснути свій гнів на хвилі ворожих стікменів. Ця гра є рівневою, де ваші вороги стають все сильнішими. Однак чим краще ви боретеся, тим сильнішими станете, тому що ви можете купувати та покращувати зброю, яку ви отримаєте в грі. Обов’язково встановіть правильний час. Боріться на арені, щоб стати переможним круп’є. Грайте в Stickman Fighter: Epic Battle 2 безкоштовно на Poki у своєму браузері на настільному комп’ютері чи мобільному пристрої. Елементи керування: натисніть ліворуч – стрілка ліворуч / AHіт праворуч – стрілка праворуч / D Про творця: Stickman Fighter: Epic Battle 2 створено Playtouch. Вони також є творцями інших ігор Stickman Army та Stickman Fighter. Не забудьте пограти в Stickman Fighter: Epic Battle, оскільки це приквел цієї гри!

Вебсайт: poki.com

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