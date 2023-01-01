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Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

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Знищуйте ворожих собак і накопичуйте кістки, щоб піднятися в таблицю лідерів! Thunderdogs — це багатокористувацька онлайн-гра в бойові дії, яка перетворює вас на бойового літаючого цуценя. Вибирайте різноманітну зброю, щоб знищувати інших гравців і переходити від аутсайдерів до найкращих. Але будьте обережні: чим більше кісток ви отримаєте, тим більшою мішенню ви станете! Виживайте, ухиляючись і обганяючи вогонь ворога, щоб дати відсіч. Елементи керування: - Використовуйте клавіші зі стрілками вліво та вправо, щоб керувати - Пробіл, щоб стріляти - Стрілка вгору для швидкого збільшення швидкості - Стрілка вниз для гальмування

Вебсайт: poki.com

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