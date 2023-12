Від творця Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero та інших — Fortz, гра для двох гравців про знищення бази суперника. Використовуйте свою турель, свою кмітливість і вибір дивної зброї, щоб знищити свого ворога! Грайте у Fortz безкоштовно з другим гравцем на тому ж комп’ютері для максимального задоволення. Ця онлайн-версія Fortz пропонує повнофункціональний редактор рівнів для власної різанини, а також кілька готових рівнів, щоб ви та ваші друзі знищували один одного! Настав час звести рахунки — зіграйте у Fortz на Poki, щоб покласти край будь-якій суперечці між вами та другом! Елементи керування: Гравець 1: W, A, D - Переміщення (земля) W, S - прицілювання (вежа) D - Стріляти S - Розмістити блок (земля) Гравець 2: Клавіші зі стрілками вгору, вліво, вправо - переміщення (земля) Клавіші зі стрілками вгору, вниз - прицілитися (вежа) Клавіша зі стрілкою вліво - стріляти Клавіша зі стрілкою вниз - розмістити блок (земля) Поради та підказки: - Не забувайте регулярно перезаряджати свою вежу - вона не буде стріляти, якщо вона порожня! - Ознайомтеся з функцією вибору рівня, щоб отримати цікавіші блоки. Про творця: Fortz пропонує вам компанія Colin Lane Games зі Стокгольма, Швеція. Колін Лейн — це одиночна команда, яка також створила грандіозні хіти Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom і Golf Zero.

