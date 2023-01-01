Dunkers — це фізична баскетбольна гра, створена Colin Lane Games. Розмахуйте руками, стрибайте та забивайте в Dunkers! У цій аркадній баскетбольній грі є режими кар’єри та 2 гравці. Ви почнете як Пінко. Візьміть м'яч і використовуйте його, щоб підстрибнути вгору. Забивайте кошики з Фрогго, Тіммі та Нердо! Dunkers створено студією Colin Lane Games, яка базується в Стокгольмі, Швеція. Інші ігри Коліна Лейна включають продовження Dunkers, dunkers-2, Wrassling, аркадний платформер Temple of Boom, багатокористувацьку гру Tower Defense Fortz і спортивну гру Golf Zero.

Вебсайт: poki.com

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