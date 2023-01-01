Basket & Ball — це баскетбольна гра, як ніхто інший. Поєднуючи жанри спорту та головоломки, гра змушує вас вигадувати творчі способи закинути м’яч у кошик! Ваше завдання полягає в тому, щоб відбивати баскетбольний м'яч і забивати, проходячи різноманітні головоломки з фізики. Зберіть багато бонусів, перш ніж забити в Basket & Ball! Наскільки високий ти можеш? Відбивати м'яч - ліва кнопка миші або SpaceMove - клавіші зі стрілками Basket & Ball створено Sun Temple. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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