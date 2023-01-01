Basketball FRVR — це проста і легка в освоєнні, але неймовірно весела гра з баскетбольним кільцем. Грайте якомога довше та отримуйте бонусні бали, не потрапляючи на край. У грі немає обмежень за часом, але рухомий кошик є викликом для досвідчених гравців. Особливості баскетбольного FRVR: - Легке веселе керування - Чудова аркадна фізика - Красива графіка - Дивовижний звуковий дизайн і музика

Вебсайт: basketball.frvr.com

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