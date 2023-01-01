Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Court Kings 3D» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Court Kings 3D is a 1 on 1 basketball game. In short, 3 minute matches, you can play against the computer or against a friend. Score the most points and victory will be yours! For the real challengers, there's Tournament mode. The mayor is organising a basketball tournament and the best players in the area are invited. Can you make it to the finale and become the basketball champion of the town? Prove that you're the king of the court!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Court Kings 3D». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.