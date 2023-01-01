2 Minute Football — це гра в американський футбол, у якій ви виступаєте захисником! Після того, як ви вибрали спосіб гри, ви повинні провести своїх гравців повз ворогів і дістатися до очок. Прочитайте сильні та слабкі сторони своїх опонентів перед матчем, щоб вибрати ідеальну стратегію проти них. Вам потрібно три тачдауни, щоб перемогти, але матчі тривають лише дві хвилини, тобі доведеться бути швидким! Чи зможете ви привести свою команду до перемоги та виграти Helmet Bowl?

Вебсайт: poki.com

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